Результати російського ракетного обстрілу України

Росія вранці 16 завдала нового масованого удару по території України. За даними "Української правди", лише до 09:00 російський агресор випустив 72 ракети.

Влада Запорізької області повідомила про 15 влучень російських ракет, наслідки атаки уточнюються.

"Зараз відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють усі відповідні служби" , - повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

Він закликав мешканців приготуватися до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури.

За словами Віталія Кличка, у Києві під час повітряної тривоги 16 грудня пролунали вибухи у Деснянському, Дніпропетровському та Голосіївському районах столиці. Мер закликав мешканців залишатися у укриттях.

Наразі рух столичного метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.

Столичний міський голова також повідомив, що у всіх районах столиці є перебої із водопостачанням.

"Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок підготуйте запас питної та технічної води" , - заявив Кличко.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Кривому Розі російська ракета потрапила до житлового будинку, під завалами можуть бути люди.

Він додав, що на місці працюють екстрені служби.

Внаслідок масованої атаки росіян по Україні в п'ятницю Харків повністю знеструмлений, роботу метрополітену призупинено.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі Харківщини, можливі перебої зі світлом.

Також в результаті російської атаки без електроенергії залишилася Полтава .

"Полтава без електроенергії. ... Поки ми залишаємося без електропостачання. Вимкніть усі електроприлади" , - повідомив міський голова міста Олександр Мамай.

Ряд ділянок залізниці у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлено внаслідок масової російської атаки по енергооб'єктах. Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці.

У компанії додають, що пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами.