Генштаб: ЗСУ вже знищили 97 270 окупантів, за добу вбито 680 солдатів РФ
За даними Генштабу, Збройні сили за добу знищили 680 окупантів, загальна кількість вбихих загарбників сягнула 97 270 людей, повідомляє Українська правда.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 16.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 980 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5 952 (+6) од,
- артилерійських систем – 1 946 (+3) од,
- РСЗВ – 410 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),
- крилатих ракет ‒ 592 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+0) од,
- спеціальної техніки ‒ 172 (+0).