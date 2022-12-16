Генштаб: ЗСУ вже знищили 97 270 окупантів, за добу вбито 680 солдатів РФ

Генштаб: ЗСУ вже знищили 97 270 окупантів, за добу вбито 680 солдатів РФ
Фото: Міноборони України

За даними Генштабу, Збройні сили за добу знищили 680 окупантів, загальна кількість вбихих загарбників сягнула 97 270 людей, повідомляє Українська правда.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 16.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 980 (+5) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 5 952 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1 946 (+3) од,
  • РСЗВ – 410 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 592 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+0) од,
  • спеціальної техніки ‒ 172 (+0).

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