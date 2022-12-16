FT: Греф та Набіулліна не змогли відмовити Путіна від вторгнення в Україну

Глава російського Сбербанку Герман Греф намагався відмовити Володимира Путіна від війни з Україною та підготує презентацію на 39 сторінок про перспективи для російської економіки у разі ескалації. Греф та Набіулліна намагалися відмовити Володимира Путіна від вторгнення в Україну. Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела, повідомляє Новое время.

За місяць до вторгнення довірені особи Путіна з економічних питань відвідали його резиденцію в Ново-Огарьові, щоб поінформувати про можливі наслідки західних санкцій.

Зокрема, Греф підготував для Путіна презентацію на 39 сторінок, у якій попереджав його про катастрофічні наслідки, якщо напруженість навколо України, яка тоді вже досягла апогею, ще більше загостриться.

Як пише видання, глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна та деякі інші поділяли побоювання Грефа та допомогли підготувати презентацію.

Презентація ж попереджала, що «жорстокі санкції» за Україну можуть викликати паніку на фінансових ринках та відкинути російську економіку на десятиліття тому. Також технократи зазначали, що якість життя росіян відставатиме навіть від рівня країн, що розвиваються.

Як пише FT, поки Греф розповідав про можливі наслідки для економіки, Путін перервав його і запитав, що потрібно зробити, щоб уникнути найгірших санкцій.

«Технократи не мали чіткого рішення — і вони не могли змусити себе сказати Путіну, що йому загрожує геополітична катастрофа» , — пише видання.

Як зазначає FT, вони залишили зустріч, так і не дізнавшись, що саме планував Путін і чи врахував він їхнє повідомлення.

«Вони були досить хоробрими, щоб попросити велетня про зустріч. Але вони не змогли донести свій меседж» , — зазначає співрозмовник.

За словами співрозмовників видання, нездатність Путіна прислухатися до попереджень спустошила технократів.

Але коли західні країни виключили Росію з глобальних фінансових ринків та ланцюжків поставок, технократи прийшли на допомогу Кремлю, застосувавши вправні навички управління економікою, щоб розрядити кризу.

Вони досягли того, що їхні власні апокаліптичні прогнози не справдилися.

На початку лютого минулого року російське видання The Bell писало, що в уряді РФ провели серію нарад щодо готовності окремих секторів російської економіки до можливих санкцій у разі вторгнення військ Росії до України.

За словами співрозмовника видання, з доповідями виступили Пошта Росії, Аерофлот та РЗ. Серед російських банків такі «навчавння» провели всі системно-значущі банки, а не тільки Сбербанк.