Politico: США дадуть ЗСУ зброю через ризик наступу РФ на Київ

Сполучені Штати розглядають можливість розширення підтримки України на тлі занепокоєння українських військових тим, що Росія може спробувати знову захопити Київ у січні. Про це повідомляє Politico з посиланням на шістьох знайомих із цим питанням співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, повідомляє Українська правда.

За словами двох американських чиновників та ще однієї особи, знайомої з цим питанням, крім відправки Україні системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація розглядає, зокрема, комплекти боєприпасів для прямого наведення, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні" бомби, а також наземні бомби малого діаметра, які значно збільшать дальність удару.

15 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що, на його думку, Росія мобілізує 200 000 нових військових та може спробувати захопити Київ уже у січні.