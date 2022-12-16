"Укренерго" через ракетні обстріли оголосило про надзвичайну ситуацію

У п'ятницю внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку РФ електроенергетичної інфраструктури України сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни. Про це заявили в "Укренерго".

Це визначає настання режиму системної аварії, пояснили у компанії.