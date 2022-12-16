"Укренерго" через ракетні обстріли оголосило про надзвичайну ситуацію
У п'ятницю внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку РФ електроенергетичної інфраструктури України сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни. Про це заявили в "Укренерго".
Це визначає настання режиму системної аварії, пояснили у компанії.
"При цьому, відповідно до Правил ринку (Розділ 9 пп. 9.1.2), повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року" , - йдеться у заяві.