"Укренерго" через ракетні обстріли оголосило про надзвичайну ситуацію

"Укренерго" через ракетні обстріли оголосило про надзвичайну ситуацію
Фото: Укренерго

У п'ятницю внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку РФ електроенергетичної інфраструктури України сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни. Про це заявили в "Укренерго".

Це визначає настання режиму системної аварії, пояснили у компанії.

"При цьому, відповідно до Правил ринку (Розділ 9 пп. 9.1.2), повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року" , - йдеться у заяві.

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