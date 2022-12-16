Кличко розповів, як житиме Київ при затяжному блекауті

У випадку тривалої відсутності електропостачання у Києві транспорт і усі сервіси міста продовжать функціонувати, але у дещо іншому режимі. Про це повідомив﻿ мер Києва Віталій Кличко.

Під час блекауту на всіх маршрутах наземного транспорту будуть працювати автобуси, які будуть перевозити пасажирів безкоштовно.Кличко запевнив, що у сі автобусні парки забезпечені необхідним запасом пального та мають автономні джерела енергії. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв.

Міська електричка ходитиме. Для цього залізничники підготувалися до її руху з локомотивом на дизельній тязі. Інтервал між поїздами буде орієнтовно 30 хвилин. Оперативну інформацію про Київську міську електричку можна дізнатись у Telegram-каналі KyivCityExpress. Рух поїздів метро під час блекауту буде призупинений – підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені.

На підземних станціях будуть доступні: інтернет-зв’язок, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Середня температура на станціях підземки становить 12-14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі.Найближчий пункт обігріву столичні жителі можуть знайти на мапі. Тут вказані телефонні номери, прізвища відповідальних за них осіб, місткість закладу. А також дані про те, чи є там кімнати матері та дитини, приміщення для осіб з інвалідністю та приміщення для приймання їжі.Щоб орієнтуватися в місті без зв’язку та мобільного інтернету, столичним жителям радять завантажити мапу на смартфон. Це можна зробити в додатку Google Maps.

Мобільний зв'язок, у разі відсутності електропостачання, працюватиме в обмеженому режимі: тільки голосовий зв'язок. У метрополітені працюватиме мобільний інтернет (LTE, 3G), на частині станцій – також WI-FI. Працюватиме інтернет і в оптоволоконній мережі.

Інформування через Київ Цифровий працюватиме за наявності у користувача інтернету.

У разі перебоїв із водопостачанням воду можна набрати в бюветних комплексах, які під’єднані до генераторів. Де розташований найближчий бювет, а також статус його підключення до електроенергії, можна дізнатися на мапі бюветів за посиланням.Крім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності.

Без електропостачання у Києві продовжуватимуть працювати окремі торгівельні мережі, ТРЦ та ринки, а також сільськогосподарські ярмарки. У них можна буде придбати: продукти харчування, воду, побутові та промислові товари. Окрім того, працюватимуть заклади побутового обслуговування. Адреси закладів харчування, адреси СТО і автотоварів, адреси приватних медичних закладів.

Зазначається, що графіки роботи в умовах відсутності електропостачання можуть бути скороченими.

Перелік адрес аптек КП "Фармація", які забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі блекауту, а також аптек приватної мережі тут.

Ветеринарні лікарні також будуть надавати кваліфіковану допомогу домашнім улюбленцям в умовах відсутності електропостачання. Продовжить працювати і Служба обліку та реєстрації тварин.

Також визначений перелік банків столиці, які надаватимуть фінансові послуги в умовах блекауту.

За умови повної відсутності електропостачання працюватиме більша частина мережі Укрпошти. Адреси відділень у Києві.