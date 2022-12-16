Залужний: РФ випустила по Україні 76 ракет, 60 з них збили

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив﻿, що росіяни за 16 грудня випустили по Україні 76 ракет, з яких 72 - крилаті, 60 ракет загарбників було збито.

"За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П)" , - повідомив генерал.

За словами головнокомандувача ЗСУ, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ було знищено 60 ворожих ракет.