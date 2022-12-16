Дедалі більше німців підтримують постачання танків Україні - опитування

За даними політичного барометра ZDF, серед громадян Німеччини зростає схвалення поставок західних бойових танків в Україну, але все ще не досягло рівня 50% населення, повідомляє Дзеркало тижня.

Там, де раніше було 43 відсотки, зараз 48 відсотків виступають за постачання танків Україні. Частина німців, проти яких зараз становить 41 відсоток, у листопаді цей показник становив 47%.

Найбільше підтримують постачання танків прихильники партії "Зелених" (70 відсотків), найменше - ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (12 відсотків).