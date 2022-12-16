Андрющенко: У Маріуполі посилилося переміщення військової техніки РФ

У Маріуполі посилилося переміщення військової техніки Росії — БТРів, гаубиць, гармат та живої сили у напрямку до Запоріжжя, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він уточнив, що на військовій техніці видно позначки окупантів.

"Військова ситуація в Маріуполі та довкола: знову посилилося переміщення у напрямку Бердянськ — Мелітополь. Вийшло у пріоритет. БТРи, гаубиці, артилерія, вантажівки із військовими, з причепом гармат. Все рухається у Запорізьку область. Сьогодні знову помічені позначки Z. До того ж V та V у квадраті" , — написав Андрющенко.

Він зазначив, що оборонні споруди «зуби дракона» загарбники везуть 24 години до Маріуполя з двох напрямків — з Росії та Криму.

У селищі Мангуш під Маріуполем загарбниками посилено ППО типу зенітного комплексу Бук, що стрімко збільшується військовий контингент як росіян, так і «кадировців».

"Рух колон техніки посилено супроводжується розгвардією та/або комендатурою" , — написав радник мера.

Раніше Андрющенко повідомив, що під Маріуполем ворожий БТР в'їхав у стовп, троє окупантів загинули.