ОВА: У Сумську область повернули світло, у Кіровоградську - частково

Енергетики повністю відновили енергопостачання у Сумській області, а у Кіровоградській світло є у 30% споживачів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький та голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Уся Сумщина з електроенергією! Дякую енергетикам! Споживаємо економно! Зараз це дуже важливо!" - написав Живицький.

У свою чергу Райкович зазначив, що з електрикою вже 30% споживачів у Кіровоградській області.

Він підкреслив, що у першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури, лікувальні заклади, а потім - житловий фонд.

Нагадаємо, 16 грудня окупанти вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.