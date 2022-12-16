Міноборони: Наступ ЗСУ відновиться, коли покращаться погодні умови

Наступ ЗСУ відновиться, коли покращаться погодні умови, повідомив радник міністра оборони України Юрій Сак, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю для ВВС Сак зазначив, що російський диктатор Володимир Путін все ще хоче контролювати всю Україну, а війна далека від завершення.

Він наголосив, що Україна почне звільняти тимчасово окуповані території, коли покращаться погодні умови.

"У нас є пара сюрпризів для нашого ворога" , - підкреслив радник.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний упевнений, що перемогти Росію у повномасштабній війні, яку вона розпочала, можливо. Також він заявляв, що ЗСУ готуються до великої військової операції на одному із напрямків, яка вже "на підході".

На думку міністра оборони США Ллойда Остіна, взимку у захисників України буде перевага на фронті. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес радив Україні «продовжувати тиск» на полі бою і протягом зими.