У США поки не бачать підготовки повторного наступу на Київ

Сполучені Штати не виявили ознак підготовки наступу окупантів до Києва, але уважно стежать за розвитком ситуації, повідомляє Ділова столиця.

Про це на брифінгу заявив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми не бачимо будь-яких свідчень, що прямо зараз буде наступ на Київ" , — підкреслив Кірбі.

Він також зазначив, що Сполучені Штати, як і раніше, максимально уважно стежитимуть за розвитком ситуації навколо пересування сил російської армії.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Очільник ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ. За його словами, вже в січні, але швидше за все навесні, РФ може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

Міністр оборони Олексій Резніков також вважає, що російські війська готуються до нового масштабного наступу в лютому 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні пів року війни України з Росією стануть вирішальними.