Німеччина виділить на відновлення енергоінфраструктури України 100 млн євро

Уряд Німеччини оголосив про виділення 100 млн. євро на відновлення пошкоджень в енергетичній інфраструктурі України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter посольства Німеччини в Україні.

"Сьогодні відбулася чергова масована атака Росії на громадянську енергетичну інфраструктуру України. Міжнародні партнери та Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в ці темні години. Федеральне міністерство економіки та технології Німеччини відповідає на заклик, надаючи додаткові 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України" , - йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Україні.

У відомстві також зазначили, що до кінця року фонд енергетичної підтримки сумарно отримає від Німеччини 130 млн. євро фінансової допомоги.

Раніше стало відомо, що Австрія перевела 5 млн. євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеного Міненерго.

Нагадаємо, низка країн уже надала кошти для Фонду енергетичної підтримки України. Зокрема, Ісландія надасть Україні 3 млн. доларів, Нідерланди передадуть 100 млн. євро, а Чехія та Канада надали Україні понад 100 мільйонів євро допомоги.