"Укренерго" відмінило надзвичайну ситуацію в енергосистемі

Компанія Укренерго припинила дію надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України після масованих російських ракетних ударів у п’ятницю, 16 грудня, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Надзвичайну ситуацію запроваджували через удари по українських теплоелектростанціях, гідроелектростанціях і підстанціях магістральних мереж та втрати понад 50% споживання. Режим НС стосувався лише ринкових операцій.

В Укренерго раніше повідомили, що найбільше від російських атак постраждали північний, південний і центральний регіони. Через те, що це вже дев'ята хвиля ракетних ударів по українських енергооб'єктах, відновлення може зайняти більше часу. Насамперед підключать об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об'єкти теплопостачання, очисні споруди.

У п'ятницю, 16 грудня, Росія завдала нового масованого удару по Україні. Цілями ударів стали енергооб'єкти в багатьох областях.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці. Харків було знеструмлено внаслідок атаки, підтверджено удар по житловому будинку в Кривому Розі (три людини загинули). Пізніше стало відомо, що Київ атакували 40 ракет, 37 із них було збито.

Загалом РФ випустила по Україні 74 ракети, сили ППО збили 60 із них.