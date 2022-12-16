WP: Хорватія не братиме участі у програмі навчання українських солдатів

Парламент Хорватії не зміг ухвалити пропозицію уряду країни приєднатися до програми навчання українських солдатів у рамках місії Європейського Союзу, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Washington Post.

До голосування пропозиції у парламенті президент Хорватії Зоран Міланович відмовився його підтримати, заявивши, що вона нібито суперечить Конституції країни.

Згідно з винесеною на голосування пропозицією, Хорватія планувала навчати в країні до 100 українських військовослужбовців та направити близько 80 своїх інструкторів до інших країн ЄС.

Для ухвалення рішення були потрібні дві третини голосів депутатів парламенту, проте зі 151 за нього проголосували 97 — на чотири менше, ніж було необхідно. Проти рішення було подано лише 10 голосів, решта депутатів утрималася або була відсутня.

За заявами депутатів від опозиції, голосування було політично мотивованим через гострі розбіжності між прем'єр-міністром Андрієм Пленковичем та президентом Милановичем.

Пленкович перед голосуванням сказав, що воно ознаменує вибір Хорватії «між Україною та Путіним». Він також нагадав депутатам, що Хорватія протягом багатьох років є членом НАТО та ЄС і не може у ситуації російської агресії проти України залишатися «нейтральною або позаблоковою».