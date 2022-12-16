Столтенберг: Росія готується до тривалої війни в Україні

Росія готується до тривалої війни в Україні, і ті, хто підтримує Київ у НАТО, повинні продовжувати надсилати зброю, доки президент РФ Владімір Путін не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив у п’ятницю в інтерв’ю агентству AFP генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг попередив, що немає жодних ознак того, що Путін "відмовився від своєї загальної мети контролю над Україною".

"Ми не повинні недооцінювати Росію. Росія планує тривалу війну" , - сказав Столтенберг в інтерв'ю.

"Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони також готові понести багато втрат, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів. Ми маємо розуміти, що президент Путін готовий бути у цій війні тривалий час і розпочинати нові наступальні операції" , - додав він.

За словами Столтенберга, швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів, як і більшість воєн, але будь-яке рішення у підсумку має забезпечити "переможність України як суверенної, незалежної нації".

"Найшвидший спосіб досягти цього - підтримати їх військовою силою, щоб президент Путін розумів, що він не може перемогти на полі бою, а повинен сісти і вести переговори сумлінно" , - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що, на його думку, Росія мобілізує 200 тисяч нових військових і може спробувати захопити Київ уже в січні 2023 року.

Між тим, Сполучені Штати наразі не вважають, що Росія може в найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ, але не думають, що Москва відмовилася від намірів захопити територію України.