NBC: Адміністрація Байдена переконана, що у ЗСУ є достатньо сил для звільнення Криму

Представник адміністрації президента США Джо Байдена нещодавно заявив членам Конгресу, що Україна має військовий потенціал для звільнення Криму, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє американський телеканал NBC з посиланням на неназваних американських чиновників.

За словами джерел, наприкінці листопада для деяких членів Конгресу відбувся брифінг про Україну та постачання зброї для ЗСУ. Під час нього представник Байдена на запитання, чи спробують ЗСУ повернути тимчасово окупований Крим, відповів, що Україна тепер може це зробити.

Чиновник у коментарі ЗМІ наголосив, що українці «продовжують шокувати світ тим, наскільки добре вони поводяться на полі бою». При цьому, за словами джерел, найближчими місяцями українські сили, ймовірно, рушать на північний схід, а не на південь, до Криму.

"Спочатку багато що має відбутися у військовому плані, перш ніж Україна зможе розпочати справжній наступ, щоб повернути собі Крим" , — заявив представник США.

При цьому на Заході вважають, що російський диктатор Володимир Путін може відчути себе загнаним у кут через визволення українського півострова.

За словами чиновників, деокупація Криму може підштовхнути Путіна до використання брудної бомби чи іншої ядерної зброї. Водночас троє офіційних осіб США наголосили, що США не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю прямо зараз.

1 жовтня глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що захисники України повернуться до окупованого Криму до кінця весни.

У серпні президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України має закінчитися визволенням Криму так само як почалася з його окупації.

Видання Financial Times писало, що після звільнення правого берега Херсонської області в зоні досяжності артилерії ЗСУ опиняться три головні дороги «сухопутного мосту» до Криму, де також проходить важливий маршрут постачання військ РФ.