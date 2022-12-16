Зеленський: Росіянам вистачить ракет ще для кількох масованих ударів

Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіянам вистачить ракет ще для кількох таких масованих ударів, як 16 грудня, але це не змінить розстановки сил у війні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення президента.

"Хоч би на що розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє".

Зеленський повідомив, що в більшості міст та регіонів у п’ятницю були застосовані аварійні відключення електрики.

"У Києві та 14 областях також як наслідок відключень енергії зупинилося водопостачання", - заявив він.

Президент також попросив представників обласної та місцевої влади "бути активнішими у створенні додаткового запасу енергоміцності" - співпрацювати з бізнесом, щоб більше компаній долучалися до мапи Пунктів незламності.