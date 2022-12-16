У Молдові тимчасово позбавлять ліцензії шість каналів через фейки про війну в Україні

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови в п’ятницю ухвалила рішення про тимчасове позбавлення ліцензії на мовлення шести телеканалів у зв’язку з "некоректною інформацією" про війну в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в пресрелізі уряду Молдови.

Йдеться про молдовські телеканали TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, а також молдовські версії російських телеканалів NTV Moldova та RTR Moldova.

У висновку комісії з надзвичайних ситуацій вказано, що рішення про призупинення мовлення шести телеканалів "ухвалили на підставі звітів Ради з питань телебачення і радіо щодо порушення Кодексу телебачення і радіо, включно із санкціями за розповсюдження некоректної інформації під час висвітлення подій у країні та війни в Україні".

Рішення про позбавлення ліцензії каналів буде діяти на час надзвичайного стану в Молдові.

Нагадаємо, режим надзвичайного стану в Молдові діє з початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Його вже кілька разів продовжували. Раніше глава молдовського уряду стверджувала, що надзвичайний стан у Молдові діятиме доти, доки в Україні триває війна, що створює ризики і для республіки.

Згідно з розпорядженням комісії з надзвичайних ситуацій, з 23 березня молдовські провайдери та мобільні оператори зобов’язані негайно блокувати ресурси, які поширюють дезінформацію – на основі рішень Нацагентства з регулювання в інформаційних технологіях, які мають ґрунтуватися на розпорядженнях Служби інформації та безпеки.

Протягом березня у Молдові з такою аргументацією заблокували сім ресурсів, у тому числі молдовську версію російської пропагандистської інформагенції "Спутник". У серпні Служба інформації та безпеки Молдови розпорядилася заблокувати сайт "Свободная пресса" за дезінформацію та розпалювання ворожнечі.