Мер Риги: Посольство Росії в Латвії тепер знаходиться на вулиці Незалежності України

Мер Риги: Посольство Росії в Латвії тепер знаходиться на вулиці Незалежності України
Фото: Twitter

Ризька дума змінила покажчик на вулиці, де розташоване посольство Росії у Латвії. Наразі російське диппредставництво офіційно знаходиться на вулиці Незалежності України, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер Риги Мартінш Стакіс у Twitter.

Він повідомив, що посольство країни-агресора у Ризі проігнорувало прохання замінити адресну табличку після зміни назви вулиці.

"Ризька дума знайшла рішення у співпраці з Міністерством закордонних справ, табличку замінили. Посольство Росії знаходиться на вулиці Незалежності України", - пише він.

Міська рада Риги прийняла ще 10 березня рішення змінити назву вулиці Антоніяс, де розташоване посольство Росії. Російське посольство відмовлялося змінювати назву вулиці весь цей час.

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