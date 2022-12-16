Мер Риги: Посольство Росії в Латвії тепер знаходиться на вулиці Незалежності України

Ризька дума змінила покажчик на вулиці, де розташоване посольство Росії у Латвії. Наразі російське диппредставництво офіційно знаходиться на вулиці Незалежності України, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер Риги Мартінш Стакіс у Twitter.

Він повідомив, що посольство країни-агресора у Ризі проігнорувало прохання замінити адресну табличку після зміни назви вулиці.

"Ризька дума знайшла рішення у співпраці з Міністерством закордонних справ, табличку замінили. Посольство Росії знаходиться на вулиці Незалежності України" , - пише він.

Міська рада Риги прийняла ще 10 березня рішення змінити назву вулиці Антоніяс, де розташоване посольство Росії. Російське посольство відмовлялося змінювати назву вулиці весь цей час.