У США відповіли на погрози Росії через можливе постачання Україні ЗРК Patriot

У відповідь на твердження російських посадовців про те, що постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot "призведе до непередбачуваних наслідків", у США наголосили, що Росія одноосібно несе відповідальність за будь-які провокації щодо війни в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це, як повідомляє CNN, у п’ятницю на брифінгу сказав заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

"Єдині провокаційні заходи, які були вжиті протягом усього цього конфлікту, здійснюються Росією. США не перебувають і ніколи не перебували у стані війни з Росією" , – підкреслив він.

Представник Держдепу також додав, що США здійснюють "саме те, що, як сказав Байден сказав Путіну, ми будемо робити" в разі нападу РФ на Україну – "надамо допомогу у сфері безпеки і допоможемо Україні захистити себе і захистити свою територіальну цілісність і суверенітет".

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні.

Повідомлення викликало реакцію РФ. Російське посольство у США заявило, що розцінить передачу ракетних комплексів Україні як провокаційний крок, який "призведе до непередбачуваних наслідків". Москва також пригрозила знищенням Patriot, назвавши їх "законною ціллю".

У Пентагоні на це раніше сказали, що заяви Росії про недопустимість надання Україні комплексів Patriot не вплинуть на рішення США щодо військової допомоги Києву.