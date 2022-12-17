Пентагон про війну в Україні: Зима буде дуже динамічним часом

Співробітниця Пентагону, яка курирує політику щодо України, Лора Купер заявила, що підвищення боєздатності Збройних сил України відбуватиметься в режимі "високої терміновості", повідомляє Українська правда.

Про це заявила Купер в інтерв’ю Голосу Америки.

"Отже, у ті найперші дні після 24 лютого, коли ви бачили, як росіяни атакують за кількома напрямками, я б сказала, що "Джавелін" і "Стінгер" були критично важливими засобами, що дають змогу українцям відбити цей початковий наступ.

Пізніше, коли поле бою перетворилося на артилерійське протиборство на сході, саме система HIMARS, а до цього наші гаубиці M777 зіграли дійсно вирішальну роль".

"Зима буде дуже динамічним часом. Я думаю, що деякі люди думають про зиму як про час для відпочинку і переобладнання, але ми не бачимо жодних ознак того, що українці зупиняться, і ми, безумовно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися".

США мають намір збільшувати кількість українських військовослужбовців, яких вони навчають щомісяця.

Вона наголосила, що "сьогодні це зовсім інша гра", якщо говорити про навички українських Збройних сил, порівняно з тим, коли США вперше розпочали навчання українських сил після того, як Росія вторглася в Крим 2014 року.

Купер не підтвердила заяви офіційних осіб США цього тижня про те, що Сполучені Штати готуються відправити в Україну комплекси ПРО Patriot, які можуть допомогти збивати російські ракети.

"Але я можу підтвердити, що протиповітряна оборона є нашим головним пріоритетом, і ми розглядаємо низку способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби в протиповітряній обороні. NASAMS була частиною цього" , - сказала вона, додавши, що допомога США еволюціонувала, щоб задовольнити нові потреби на полі бою.

Купер також підтвердила, що США відправили Україні комплектуючі для ЗРК С-300 для підтримки можливостей протиповітряної оборони до того, як були розгорнуті комплекси NASAMS.

"Навесні минулого року ми відправляли українцям запасні частини, щоб підтримувати їхні системи С-300 у робочому стані. Однак системи NASAMS справді мають головну здатність, яку українці одразу ж змогли неймовірно ефективно використати проти російських ракетних загроз, а також проти російських безпілотних літальних апаратів (дронів)" , - підкреслила Купер.

Наразі США не планують постачати Україні високоточні боєприпаси великої дальності, такі як керовані ракети армійського тактичного ракетного комплексу (ATACMS).

Також представниця Пентагону назвала тактику російських військ в Україні Купер "м'ясорубкою, в яку кидають людей, не беручи до уваги величезні втрати".