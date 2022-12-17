Білий дім просить Конгрес виділити Україні ще 38 млрд доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу США про надання Україні додаткових майже 38 млрд. доларів. Гроші підуть на військову підтримку та гуманітарну допомогу, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, цитує Голос Америки.

«Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були у найкращій можливій позиції на полі бою. І якщо і коли дипломатія дозріє, вони (українці – ред.) опинилися у найкращій можливій позиції за столом переговорів", - сказав Салліван.

Він додав, що адміністрація президента США Джо Байдена робить все, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет та територіальну цілісність. Саме тому Білий дім звернувся до Конгресу про надання Україні додаткових майже 38 млрд доларів на військову підтримку та гуманітарну допомогу.