Генштаб: Росіяни відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки

Росіяни передислоковують окремі підрозділи та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу.

"Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму".

Крім того, за повідомленням штабу, у Луганській області окупанти продовжують тиснути на місцевих підприємців і примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації.