В ISW розповіли, навіщо Путін їде до Лукашенка

Російський диктатор Володимир Путін може летіти до Мінська у понеділок, 19 грудня, на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком для того, щоб ще раз натиснути на нього та посилити інформаційну кампанію з приводу можливого нового наступу російських військ з території Білорусі, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у новому зведенні американського Інституту вивчення війни за підсумками 17 грудня.

Експерти припускають, що Путін, ймовірно, буде тиснути на Лукашенка, щоб обговорити поступки в російсько-білоруській інтеграції, неуточнені військово-політичні питання та виконання програм Союзної держави на зустрічі 19 грудня — першій зустрічі Путіна з Лукашенком у Мінську з 2019 року.

Як наголошують в ISW, Лукашенко вже створює інформаційні умови для відхилення російських інтеграційних вимог, як він це робив протягом десятиліть.

Крім того, зазначають в інституції, візит Путіна до Мінська може свідчити про те, що диктатор намагається створити умови для нової оцінки найбільш небезпечного курсу дій: відновлення наступу на Україну — можливо, на північ України або на Київ — взимку 2023 року.

Експерти додають, що наразі ISW оцінює ймовірність російського вторгнення в Україну з території Білорусі як низьку, але можливу. А зустріч двох диктаторів має на меті «посилити російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців і жителів Заходу в тому, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі».

13 грудня Білорусь оголосила раптову перевірку боєздатності своїх сил. До цього режим Олександра Лукашенка оголосив про переміщення військ та військову техніку, посилаючись на «контртерористичну загрозу».

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що не слід чекати на новий наступ з боку Білорусі. На його думку, білоруси не мають бажання повторити долю росіян.