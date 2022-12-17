ОВА: У Кривому Розі з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 1,5-річної дитини
В Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього ракетного удару по будинку зросла. З-під завалів рятувальники дістали тіло 1,5-річної дитини, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
"У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика", - написав Резніченко.
За його словами, п’ятничний удар по місту забрав чотири життя.
"Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей", - повідомив Резніченко.
Він додав, що цієї ночі не вщухали обстріли Нікопольщини.
"Російські окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку. Люди цілі. Пошкоджені будинки та лінії електропередач", - пише Резніченко.
Нагадаємо, вчора 16 грудня, росіяни здійснили черговий масований обстріл України. Попередньо, було випущено 76 ракет, з яких сили ППО збили 60.
Так, одна з ракет під час атаки влучила у триповерховий житловий будинок в Кривому Розі Дніпропетровської області, зруйнувавши один із під'їздів.