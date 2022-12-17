ОК "Південь": Дві ракети "Онікс" вранці збили над Одеською областю

По Одещині ворог зранку 17 грудня спрямував чергову ракетну атаку, дві ракети типу "Онікс" були збиті, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Оперативне командування "Південь".

Уточнюється, що ППО збили дві ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму.

Наразі немає інформації про прильоти по області.

Нагадаємо:

Раніше ЗМІ повідомляли, що після оголошення повітряної тривоги о 6.27 17 грудня в Одесі пролунали вибухи.