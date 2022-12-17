Соцмережі: В окупованому Криму, Білгороді та Курську вночі пролунали вибухи

У ніч на 17 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. «Бавовна» завітала і на територію РФ: там вночі вибухи чули у Бєлгороді та Курську, повідомляє Новое время.

Близько 00:20 у місцевих телеграм-каналах з’явилися повідомлення про вибухи в тимчасово окупованому Сімферополі.

Пропагандистські канали писали про нібито «диверсію», унаслідок якої могли бути пошкоджені бензовози та військова техніка ворога. Утім, ця інформація потребує підтвердження.

Трохи згодом в телеграм-каналах з’явилася інформація про вибухи й у Бахчисараї, та більш детальної інформації не наводиться.

Майже одночасно з’явилися повідомлення про вибухи у Білгородській області РФ. Місцеві пабліки поширюють відео, на якому чутно гучний звук вибуху. Вибухи в області пролунали якраз тоді, коли на сході та півдні України оголосили повітряну тривогу.

Фото: Місцеві російські телеграм-канали

Згодом з’явилися повідомлення про те, що уламок боєприпасу впав на чийсь автомобіль. Близько 1:50 в Білгородській області було чутно повторні вибухи.

Фото: Місцеві російські телеграм-канали

Фото: Місцеві російські телеграм-канали

Близько другої ночі «бавовна» завітала і до міста Курськ в Росії. Що саме там трапилося — поки не відомо. У мережі з’явилося відео зі звуком вибуху, який, як стверджується, чули у Курську.

Фото: Місцеві російські телеграм-канали

Офіційно російська влада не коментувала ці вибухи.