ОВА: За добу росіяни обстріляли десять українських областей

Згідно з даними ОВА, росіяни 16 грудня, в тому числі й через масований обстріл, атакували десять областей України, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення глав ОВА.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Черкащині.

Київщина: після масованого ракетного обстрілу 16 грудня триває відновлення електроенергії. Було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків в різних районах Через ракетну атаку постраждало чотири людини.

Чернігівщина: за минулу добу — 2 обстріли, із артилерії та АГС, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: за минулу добу — 79 ударів по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотинська громади. Обійшлося без жертв.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Значкове, Гуляйполе, Омельник, Червоне, Преображенка, Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Дорожнянка, Новоданилівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Ольгівське, Щербаки, Залізничне, Кам'янське. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина: вночі закінчилася рятувальна операція у Кривому Розі, куди напередодні прилетіла російська ракета. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика. Учорашній удар росіян по Кривому Рогу забрав 4 життя. 13 поранених, серед них — четверо дітей. Не вщухали уночі і обстріли Нікопольщини. Росіяни завдали удару по двох громадах — Марганецькій та Червоногригорівській. Без постраждалих. Пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Площанки, Червонопопівки та Білогорівки. На Куп’янському напрямку вогневого впливу від росіян зазнали райони Володимирівки і Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ поблизу Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви. Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.

Донеччина: вночі — ракетний удар по Краматорську. Без постраждалих. Не зменшується напруга поблизу Бахмута, Авдіївки, Вугледару, Мар'їнки та Красногорівки. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється. За минулу добу на Донеччині: 3 поранених.

Миколаївщина: за інформацією Повітряного командування "Південь" в небі над Миколаївщиною збито 2 крилаті ракети типу "Калібр".

Одещина: ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку. 2 ракети типу "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені силами протиповітряної оборони.

Херсонщина: противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли районів населених пунктів зокрема: Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милове та Херсон. Військові РФ здійснюють передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки в район населеного пункту Нижні Сірогози. Минулої доби окупанти прицільним вогнем з артилерії атакували центр Херсона.

Внаслідок пожежі у багатоповерхівці в центральній частині загинула жінка, одного чоловіка у важкому стані забрала до лікарні "швидка". Ще дві особи отримали поранення, їм надали медичну допомогу на місці. Троє жителів с. Урожайне Бериславського району загинули, підірвавшись на міні. Чоловіки на тракторі поїхали за дровами за межі населеного пункту і не повернулись. Пізніше у лісосмузі виявлено підірваний на міні трактор та тіла чоловіків з мінно-вибуховими травмами. Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину.