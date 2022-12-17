Голова ЦРУ: США не бачать реальної готовності Росії йти на переговори

У США не бачать реальної готовності російської сторони на переговори з Україною задля припинення конфлікту. Глава Кремля Володимир Путін готовий продовжувати війну на виснаження, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив очільник ЦРУ Вільям Бернс в інтерв’ю американській телекомпанії PBS.

"Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає серйозності з боку росіян у цьому випадку, чого ми не бачимо. Принаймні, ми не вважаємо, що росіяни зараз серйозно налаштовані на справжні переговори" , - заявив Бернс.

При цьому він акцентував, Путін помиляється у своїх намірах вести "війну на виснаження".

"Так само як він помилявся, глибоко помилявся в розрахунках, які він зробив 24 лютого, коли він розпочав цю війну. Тактично, я думаю, що ми бачимо, принаймні в ЦРУ, це зниження темпів бойових дій між двома військами з настанням зими" , - каже голова ЦРУ.

За його словами, російські окупанти зараз сильно виснажені, а українські військові сповнені рішучості продовжувати тиск та розвивати успіхи на полі бою за останні кілька місяців.

"Але їм також потрібен час для переобладнання та поповнення запасів" , - зазначив Бернс.

Він підсумував, що темпи все більш жорстоких нападів Путіна на українське цивільне населення та українську цивільну інфраструктуру не зменшуються.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, переговори з Росією можливі після визволення окупованих територій України і наразі "немає предмета для розмови, попри заклики третіх сторін".

Додамо, що деякі західні політики все ж продовжують свою риторику щодо врегулювання ситуації шляхом переговорів. На що в Офісі президента відповіли - не закликати Україну таким чином до капітуляції.