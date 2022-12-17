Генштаб оновив дані про втрати армії РФ в Україні
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 97 690 своїх військових, за минулу добу — 420, повідомляє Новое время.
Такі дані станом на ранок суботи, 17 грудня, оприлюднив Генштаб Збройних Сил України у Facebook.
Також окупанти втратили понад 19 000 одиниць техніки, серед них:
- танків — 2985 (+5)
- бойових броньованих машин — 5958 (+6)
- артилерійських систем — 1947 (+1)
- РСЗВ — 410 (+0)
- засоби ППО — 211 (+0)
- літаків — 281 (+0)
- гелікоптерів — 264 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1648 (+0)
- крилаті ракети — 653 (+61)
- кораблі /катери — 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4577 (+14)
- спеціальна техніка — 174 (+2)