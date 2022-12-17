Генштаб оновив дані про втрати армії РФ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати армії РФ в Україні
Фото: Facebook

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 97 690 своїх військових, за минулу добу — 420, повідомляє Новое время.

Такі дані станом на ранок суботи, 17 грудня, оприлюднив Генштаб Збройних Сил України у Facebook.

Також окупанти втратили понад 19 000 одиниць техніки, серед них:

  • танків — 2985 (+5)
  • бойових броньованих машин — 5958 (+6)
  • артилерійських систем — 1947 (+1)
  • РСЗВ — 410 (+0)
  • засоби ППО — 211 (+0)
  • літаків — 281 (+0)
  • гелікоптерів — 264 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1648 (+0)
  • крилаті ракети — 653 (+61)
  • кораблі /катери — 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4577 (+14)
  • спеціальна техніка — 174 (+2)

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