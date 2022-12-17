Генштаб оновив дані про втрати армії РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 97 690 своїх військових, за минулу добу — 420, повідомляє Новое время.

Такі дані станом на ранок суботи, 17 грудня, оприлюднив Генштаб Збройних Сил України у Facebook.

Також окупанти втратили понад 19 000 одиниць техніки, серед них: