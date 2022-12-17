УЗ оновила графіки руху поїздів: затримуються понад 40 рейсів

"Укрзалізниця" відновила енергопостачання на всіх головних ділянках залізниці. Однак із затримками рухаються понад 40 рейсів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення УЗ.

Як повідомили в компанії, на ранок суботи 24 рейси рухаються із затримками понад годину, ще 18 - затримуються в межах години. При цьому 23 потяги продовжують курсувати за графіком. Жодних рейсів далекого повідомлення не скасовано.

Так, найбільші затримки зараз спостерігаються у наступних рейсів:

№37/38 Запоріжжя – Київ (+6 год 21 хв);

№91/92 Харків – Одеса (+6 годин);

№191/192 Краматорськ – Одеса (+6 год);

№3/4 Запоріжжя – Ужгород (+5 год 37 хв);

№31/32 Запоріжжя – Перемишль (+4 години);

№131/132 Дніпро – Львів (+3 год 43 хв);

№37/38 Київ – Запоріжжя (+3 год 10 хв);

№715/716 Перемишль – Київ (+3 год 08 хв);

№1/2 Харків – Івано-Франківськ (+3 год 03 хв);

№65/66 Умань – Харків (+2 год 26 хв);

№119/120 Запоріжжя – Львів (+2 год 20 хв);

№275/276 Київ – Запоріжжя (1 год 40 хв);

№45/46 Харків – Ужгород (+1 год 36 хв);

№32519/32520 Відень – Київ (+1 год 32 хв);

№85/86 Запоріжжя – Львів (+1 год 24 хв);

№749/750 Ужгород – Київ (+1 год 21 хв);

№23/24 Київ – Хелм (+1 год 10 хв);

№93/94 Харків – Хелм (+1 год 09 хв);

№87/88 Запоріжжя – Ковель (+1 год 09 хв);

№3/4 Ужгород – Запоріжжя (+1 год 06 хв);

№5/6 Рахів – Запоріжжя (+1 год 03 хв);

№41/42 Дніпро – Трускавець (55 хв);

№53/54 Одеса – Дніпро (+53 хв);

№129/130 Кременчук – Ворохта (+45 хв);

№149/150 Полтава – Чернівці (+45 хв);

№21/22 Харків – Трускавець (+42 хв);

№119/120 Львів – Запоріжжя (+33 хв);

№31/32 Перемишль – Запоріжжя (+33 хв);

Також в УЗ зазначили, що через відставання поїздів від графіка на маршрутах №712 Київ – Краматорськ та №732 Київ – Дніпро швидкісні потяги Інтерсіті були замінені на потяги зі спальними вагонами.

Нагадаємо, вчора через масовану ракетну атаку Росії було пошкоджено об'єкти енергетики, внаслідок чого в чотирьох областях України знеструмило кілька ділянок залізниці.