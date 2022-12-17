Кличко: У Києві знову відкрили скляний міст, який постраждав від ракетної атаки

У центрі Києва відкрили після ремонту пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз. 10 жовтня під час масованої російської атаки по Україні недалеко від мосту прилетіла ракета, повідомляє Новое время.

Про завершення відновлення мосту повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі, відсьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення" , — написав він у соцмережах.

Він розповів, що на мосту замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів, а також — 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 — пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня.

Відновили й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники Київавтошляхмосту ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Вони також прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.

"Тож, один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці" , — додав мер.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня, під час масованої ракетної атаки РФ по Україні, росіяни вдарили ракетами по Києву, у тому числі недалеко від «мосту Кличка» у центрі столиці. Тоді постраждали скляні елементи пішохідно-велосипедного моста, а трос і металеві конструкції вціліли.