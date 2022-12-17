Зеленський не вірить у результативність переговорів між Макроном та Путіним

Президент України Володимир Зеленський не вірить у результативність контактів між лідерами Франції та РФ Еммануелем Макроном та Владіміром Путіним, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в інтерв'ю для французького телеканалу LCI.

Він нагадав, що Макрон намагається тримати "канал" із Путіним з 2019 року.

"Еммануель має право робити все, що хоче, але це триває з 2019 року. Коли Еммануель зустрічається з Путіним, раз на рік чи частіше, щоразу перед ним інша людина, є та, хто дає йому обіцянки. Після цього на столі стоїть зовсім інша позиція, тож не вийде" , — сказав президент.

Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі після визволення окупованих територій України. Однак вони мають бути на основі поваги.

Він зазначив, що наразі немає предмета для розмови, попри заклики третіх сторін.

"Все, що нас цікавить, — це звільнення наших власних земель, після чого нам доведеться говорити з Росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Саме з такою Росією я готовий вести переговори, але не з тією Росією, яка у нас є на цей час – з нацистською Росією" , — заявив Зеленський.

При цьому він переконаний, що президент РФ Владімір Путін не хоче миру.

"Я не впевнений, що він готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав Україні, світу, але насамперед своєму суспільству, своїй країні. Знаю, що деякі пропонують сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу, про що домовлятися" , — сказав Зеленський.

Як повідомлялось, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що майбутня архітектура безпеки Європи має включати і окремі гарантії безпеки для Росії.

Заява президента Франції Емманюеля Макрона про "гарантії безпеки" для Росії викликала обурення у низки країн зі східного флангу Євросоюзу.