В ЗСУ допускають повторний наступ Росії з Білорусі у лютому

Україна готується до того, що Росія знову може спробувати вторгнутися з півночі. Можливо, це станеться приблизно до "річниці" її першої невдалої спроби "взяти Київ" у лютому, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява командувача ОК "Південь", генерала-майора Андрія Ковальчука в інтерв'ю британському каналу Sky News.

Так, відповідаючи на запитання журналіста, чи можуть війська РФ знову спробувати вторгнутися в Україну з півночі, сходу чи півдня, можливо, навіть 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни, він заявив, що українські військові прораховують такі сценарії.

"Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії. Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову будуть наступати. Це наше завдання" , - сказав Ковальчук.

При цьому він не виключив можливості повторного вторгнення російських військ через Білорусь на північний кордон України, як маршрут окупантів для наступу на столицю.

"Ми розглядаємо можливий наступ з боку Білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше...Ми готуємося до цього. Ми розслідуємо. Ми дивимося, де вони накопичують сили і засоби" , - зазначив Ковальчук.

За його словами, "більше не буде такого, що росіяни просто зайдуть", як це було 24 лютого поточного року.

Також генерал акцентував, українські Збройні Сили будуть готові навіть до боротьби з мільйонами росіян, якщо глава Кремля Володимир Путін вдасться до повної мобілізації.

Втім, Україні все ж знадобиться для цього ще потужніша підтримка з боку західних союзників.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч військових, аби знову вдатися до повторного наступу. Одним із напрямків ворога може бути й Київ.

Схожої думки дотримується і президент Володимир Зеленський, скільки, як зазначив глава держави, росіяни "ніколи не відмовлялися від цього та одержимі помстою".