У Німеччині вважають, що Гаага може провести розслідування щодо Путіна

Цілеспрямоване знищення інфраструктури України Росією може призвести до розслідування проти російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Tagesschau.

Федеральний міністр юстиції Німеччини Марко Бушманна вважає, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі міг би провести розслідування щодо Путіна за злочини проти людства.

"І це не гіпотетичний випадок" , - сказав він.

На думку Бушманна, позбавлення населення взимку електроенергії та опалення внаслідок знищення цивільної інфраструктури можна розцінювати як злочин проти людства.

До тог ж, ознакою того, що Путін несе пряму відповідальність за злочини, можуть бути його телевізійні виступи. У них він пояснює, що руйнування інфраструктури є бажаною тактикою.

З іншого боку, Бумманн зазначив, що генеральний прокурор Німеччини не може проводити розслідування щодо Путіна через президентський імунітет.

Нагадаємо, заступник голови ОП Андрій Смирнов зазначав, що Міжнародний кримінальний суд не має відповідної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії Росії, тому єдиним шляхом притягнення чиновників країни-агресора до відповідальності є створення спецтрибуналу.

Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ підтримати створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ проти України.