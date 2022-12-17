Мер: Краматорськ повністю знеструмлений, місто залишилося без тепла та води

У суботу, 17 грудня, у Краматорську сталося аварійне відключення електроенергії. Місто залишилося без тепло- та водопостачання, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка у Facebook.

"Все місто знову аварійно знеструмлене. Зупинилося тепло-, водопостачання. Де є можливість – переходимо на генератори" , - написав він.

Подробиці про аварійне відключення електроенергії міський голова не розповів.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли Краматорськ (Донецька область). Ворожі ракетні потрапили до навчального закладу та приватних будинків.

Ми так писали, що російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. В результаті атак поранення отримали троє людей.