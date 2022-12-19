Ситуація на фронті на ранок 19 грудня: інформація Генштабу

В течение суток 18 декабря российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов с помощью БПлА типа "Shahed-136", а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населенные пункты, гражданская инфраструктура и мирное население﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, повідомляє Ділова столиця.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка на Донеччине" , — отметили в ведомстве.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Гремяч Черниговской области и Белокопытово-Сумской.

На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Красная Заря, Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении огневого поражения претерпели районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку, Краснопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Курдювка, Курдювка Северное и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник поражал реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Темировка, Красное, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области; Красногригорьевка и Никополь — Днепропетровская и Садовая, Херсон, Камышаны и Кизомис Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных обитателей.