Розроблено модульні водневі двигуни для дронів та літаків.

Французька компанія H3 Dynamics представила автономні водневі силові капсули для оснащення ними дронів та невеликих літаків. Установки забезпечують значну дальність польоту та надійність без важких акумуляторів – дрон вантажопідйомністю 25 кг на двох таких капсулах може подолати відстань від 350 до 900 км залежно від варіанта реалізації паливної системи, повідомляє Хайтек+.

Акумулятори багато важать і нагріваються, а заряджати їх надто довго – зате вони прості, надійні та забезпечують достатньо енергії, якщо витрачати її економно. Водень створює труднощі на кожному етапі, зате його енергетичний потенціал набагато вищий, ніж у літієвих батарей, так що при рівній масі літак на паливних елементах може літати набагато довше.

Оскільки водень займає набагато більше обсягу, зберігати його в центрі фюзеляжу, де зазвичай знаходиться двигун або акумулятор — не найкраща ідея. Інакше майже не залишиться місця для вантажу чи пасажирів. Інженери Airbus, наприклад, запропонували вирішити цю проблему шляхом розміщення на крилах капсул, що знімаються, в яких є руховий агрегат, бак з водневим паливом і все інше.

Щось подібне, але найменших розмірів вирішили зробити фахівці H3 Dynamics, розповідає New Atlas. Вони розробили легку, аеродинамічну гондолу з водневою силовою установкою - баком, системою паливних елементів, електромотором та пропелером. Її можна закріпити на фюзеляжі БПЛА із жорстким крилом або під крилом літака.

Крім того, компанія об'єдналася з австралійським виробником дронів Carbonix для розробки водневого апарату вертикального зльоту та посадки. Імовірно, конструкція, принаймні, спочатку буде гібридною: кілька гондол H3 для горизонтальних польотів на великі відстані плюс батарея для зльотів і посадок.

Нарешті є плани і на пілотовану авіацію. Компанія збирається переобладнати дво- або чотиримісний пасажирський літак, причепивши до нього кілька гондол, і підняти його у повітря у 2023 році.