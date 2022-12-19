У кількох областях діють екстрені відключення світла: де саме

У низці областей України сьогодні, 19 грудня, запровадили екстрені відключення світла, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Сьогодні екстрені відключення тривають у Київській області та столиці. У Києві аварійні обмеження запровадили через атаку окупантів на критичну інфраструктуру.

Також аварійні відключення діють на Одещині. Проте, за інформацією ДТЕК, регіон може у тестовому режимі повернутися до планових графіків на початку тижня.

Крім того, екстрені обмеження сьогодні було запроваджено у Дніпропетровській та Донецькій областях. Водночас у Полтавській області аварійні відключення електроенергії запровадили лише у Кременчуцькому районі. В інших районах – планові графіки.