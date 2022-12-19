Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 500 солдатів РФ і ворожу ППО

Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 500 солдатів РФ і ворожу ППО
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генштабу, Збройні сили України за минулу добу ліквідували 520 російських окупантів, п'ять ворожих артсистем та одну систему ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 98800 (+520) осіб ліквідовано;
  • танків - 2988 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 5 969 (+6) од.;
  • артилерійських систем – 1953 (+5) од.;
  • РСЗВ – 410 (+0) од.;
  • засобів ППО – 212 (+1) од.;
  • літаків – 281 (+0) од.;
  • вертольотів – 264 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);
  • крилатих ракет – 653 (+0);
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 592 (+13) од.;
  • спеціальної техніки – 175 (+1).

Дані уточнюються.

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