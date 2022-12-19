Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 500 солдатів РФ і ворожу ППО
За даними Генштабу, Збройні сили України за минулу добу ліквідували 520 російських окупантів, п'ять ворожих артсистем та одну систему ППО
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 98800 (+520) осіб ліквідовано;
- танків - 2988 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 5 969 (+6) од.;
- артилерійських систем – 1953 (+5) од.;
- РСЗВ – 410 (+0) од.;
- засобів ППО – 212 (+1) од.;
- літаків – 281 (+0) од.;
- вертольотів – 264 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);
- крилатих ракет – 653 (+0);
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 592 (+13) од.;
- спеціальної техніки – 175 (+1).
Дані уточнюються.