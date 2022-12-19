Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 500 солдатів РФ і ворожу ППО

За даними Генштабу, Збройні сили України за минулу добу ліквідували 520 російських окупантів, п'ять ворожих артсистем та одну систему ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 98800 (+520) осіб ліквідовано;

танків - 2988 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 5 969 (+6) од.;

артилерійських систем – 1953 (+5) од.;

РСЗВ – 410 (+0) од.;

засобів ППО – 212 (+1) од.;

літаків – 281 (+0) од.;

вертольотів – 264 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);

крилатих ракет – 653 (+0);

кораблів/катерів – 16 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 592 (+13) од.;

спеціальної техніки – 175 (+1).

Дані уточнюються.