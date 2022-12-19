Повітряні сили: За ніч знищено 30 ворожих дронів

Згідно з даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, в ніч з 18 на 19 грудня 2022 року російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.

"Усього виявлено близько тридцяти п'яти боєприпасів, що барражують.

Як і минулого разу, ударні БПЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять "шахедів" російських окупантів!" - йдеться у повідомленні.

Як зазначають повітряники, до знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.