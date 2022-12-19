Європа витратила $1 трлн через подорожчання енергоносіїв - Bloomberg

Подорожчання енергоносіїв у зв’язку з енергетичною кризою коштувало Європі 1 трильйон доларів. ﻿Такий підрахунок зробило агентство Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

"Приблизно 1 трильйон доларів є загальною сумою подорожчання енергії для споживачів і компаній, яке частково, але не повністю, було компенсоване пакетами допомоги" , - йдеться у повідомленні агентства 18 грудня.

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Утім, як відзначає Bloomberg, найглибша енергетична криза за десятиліття лише починається.

Після цієї зими регіону доведеться поповнювати запаси газу майже без поставок з Росії, посилюючи конкуренцію за танкери з паливом.

Навіть із запровадженням нових потужностей для імпорту скрапленого природного газу очікується, що ринок залишатиметься напруженим до 2026 року, коли з’являться додаткові виробничі потужності зі США до Катару. Це означає, що від високих цін перепочинку не буде.

Незважаючи на те, що уряди змогли допомогти компаніям і споживачам витримати більшу частину удару, надавши допомогу на суму понад 700 мільярдів доларів, за даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, надзвичайний стан може тривати роками.

Оскільки відсоткові ставки зростають, а економіки, ймовірно, вже перебуватимуть у рецесії, підтримка, яка пом’якшила удар для мільйонів домогосподарств і підприємств, виглядає все більш недосяжною.

Фіскальна спроможність урядів вже під напругою. Близько половини країн-членів Європейського Союзу мають борг, що перевищує ліміт ЄС в 60% валового внутрішнього продукту.

На тлі здорожчання цін на енергоносії та інфляції у різних країнах Європи спалахують акції протесту. Однією з останніх стала демонстрація в Брюсселі, на якій понад 15 тисяч людей вимагати додаткових заходів для захисту від високих цін.