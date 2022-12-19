72% бізнесу продовжить працювати навіть у разі тривалого блекауту

В рамках опитування Індекс інвестиційної привабливості України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією, топ-менеджери компаній-членів ЄБА розповіли про вплив та наслідки для їхнього бізнесу масованих ракетних ударів на енергосистему України, повідомляє ЛігаБізнес.

Результати опитування свідчать, що нестабільність електропостачання протягом останніх двох місяців змусила 66% компаній змінити графік роботи, 40% - зменшити обсяги виробництва чи надання послуг, 12% - закрити частину офісів/відділень/торгових точок, ще по 9% призупинили роботу або законсервували частину приміщень. Лише 1% компаній повністю зупинили роботу, а на 18% відключення електроенергії взагалі або майже не вплинули.

Щоб мінімізувати вплив відключень електроенергії, 86% бізнесів встановлюють генератори або інші ДБЖ, 65% використовують альтернативні джерела зв'язку та інтернету, 25% переносять дані у хмару, 22% вживають заходів з кібербезпеки. Лише 10% перебої з електроенергією змусили проводити релокацію бізнесу або персоналу.

Більшість компаній, а саме 72% стверджують, що тривалий блекаут не зможе змусити їх вийти з українського ринку, 20% вагаються щодо відповіді, і лише 8% припускають таку можливість у найгіршому випадку.

При цьому, у зв'язку з підготовкою до відключень електроенергії суб'єкти господарювання несуть суттєві витрати. Так, 40% опитаних компаній повідомили, що їхні витрати на забезпечення автономності вже склали до 50 тисяч доларів, ще 22% повідомляють про витрати в діапазоні 50-100 тис. доларів, 24% - про витрати 100-200 тисяч доларів, і 14% витратили вже більше 200 тис. доларів.

Опитування проводилось з 29 листопада до 13 грудня 2022 року. В ньому взяли участь 100 топ-менеджерів членських компаній ЄБА.