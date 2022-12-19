В ОДКБ анонсували низку військових навчань на західних кордонах

Країни Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) планують провести низку навчань на своїх західних кордонах, повідомляє Новое время.

Про це заявив генеральний секретар організації Станіслав Зась, пише Белта.

Він назвав це «заходом стратегічного стримування», а війська країн ОДКБ назвав «миротворчими силами».

Зась також зазначив, що спільні маневри військових РФ та Білорусі, які країни проводять на фоні війни Росії проти України, є " достатніми".

Він пригрозив, що може бути розгорнута оперативно і більша кількість військ.

"Наступного року планується ціла низка навчань з боку ОДКБ, і це теж можна розглядати як заходи стратегічного стримування. За потреби ми можемо дуже оперативно розгорнути і велике угруповання наших миротворчих сил. Для цього все маємо" , — резюмував він.

До складу ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. На тлі повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, в Астані заявили, що військові ОДКБ не братимуть участі у війні.

13 грудня Білорусь оголосила раптову перевірку боєздатності своїх сил. До цього режим Олександра Лукашенка оголосив про переміщення військ та військової техніки посилаючись на «контртерористичну загрозу».

19 грудня російський диктатор Володимир Путін вперше за три роки приїхав до Мінська на зустріч із Олександром Лукашенком. Не виключено, що Путін намагатиметься схилити білоруського диктатора до відкритої участі у війні проти України.

Про бажання Путіна використати білоруську армію для нового наступу на Київ заявляв, зокрема, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.