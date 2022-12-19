Зеленський розповів, скільки РФ отримала дронов-камікадзе від Ірану
Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що РФ отримала від Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed – 250 БПЛА, повідомляє Дзеркало тижня.
"Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 «Шахеди». Я говорю і кількість, і назву, і абсолютно конкретно. Це «Шахеди» з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього «Шахедів» зараз отримано державою-терористом", – наголосив президент під час звернення до учасників зустрічі лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства.