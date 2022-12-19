Зеленський закликав західних партнерів передати Україні більше озброєння

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів продовжити підтримку Києва у боротьбі з Росією, а також закликав передати Києву більше систем ППО та іншого озброєння, повідомляє Новое время.

Про це він сказав під час звернення до лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства.

"Я буду сьогодні дуже конкретним, абсолютно практичним. Можливо, ви очікуєте на більш політичний виступ. Але зараз інший час. Час для певних речей. Зима зараз — це справді вирішальний час. Час, коли можна ухвалити рішення, результати яких уже навесні дозволять окреслити відновлення нашої територіальної цілісності та гарантувати, що російський реваншизм ніколи більше не подолає кордон України, а отже, Європи" , — зазначив він.

Зеленський звернувся до країн-партнерів із конкретними закликами.

Він попросив Британію збільшити постачання ППО Україні.

"Коли ми зможемо повністю захистити українське небо, це означає демонтаж останньої великої російської можливості тероризувати Україну. Отже, це буде й демонтаж останньої великої російської надії на те, що нібито їм удасться підкорити нашу державу та людей. І я прошу вас збільшити можливість постачання систем ППО нашій державі та допомогти прискорити відповідні рішення партнерів" , - зазначив президент.

Нідерланди він попросив надати танки, Швецію та Латвію – артилерійські комплекси, а Естонію та Фінляндію – артилерійські снаряди.

Зеленський також прокоментував останні атаки військ РФ на українські міста.

"Я прошу вас підтримати нашу країну саме зараз чітким рішенням — надати все те, що може не лише зберігати динаміку на полі бою в Україні, але й прискорити рух наших сил оборони до перемоги. Бо наша перемога — це буде і перемога кожного з вас, і це перемога Європи, ваших народів, перемога, на яку чекає, впевнений, увесь світ. Так сталося, що українські діти у своїх листах до святого Миколая просять ППО, просять зброї, просять перемоги — перемоги для них, перемоги для всіх українців" , — резюмував він.

У ніч на 19 грудня РФ масовано атакувала іранськими дронами Київ та область.

Українська столиця витримала кілька хвиль атак іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Окупанти направили на Київ 23 безпілотники, 18 з них вдалося збити.

Один із безпілотників влучив по об'єкту критичної інфраструктури, почалася пожежа. Уламки збитих дронів пошкодили проїжджу частину у Солом'янському районі міста, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі.

Вранці 16 грудня війська РФ також здійснили масовану атаку на Україну. У низці областей на сході та півдні країни, а також у центрі, було зафіксовано влучення по об'єктах енергетичної інфраструктури. Цього дня Росія випустила українськими містами 76 ракет, 60 з них вдалося збити.