ГУР: РФ хоче повністю захопити не лише Донбас, а й Запорізьку область

Росія хоче продовжити окупацію Донецької, Луганської та Запорізької областей і повністю їх захопити, повідомляє Новое время.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.

За словами Скібіцького, після звільнення Херсона захисниками України війна набула нової фази. Окупанти, які втекли з Херсона, будуть дислоковані в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях:

"Вони вважають ці регіони „російською територією“ і хочуть далі повністю їх окуповувати".

Представник ГУР зазначив, що російські військові та бойовики ПВК Вагнер зосередили атаки навколо Бахмута Донецької області, бо хочуть захопити Донецьку область і атакувати Краматорськ та Слов'янськ із півдня.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в лютому країна-агресор РФ може піти в новий наступ.

Пізніше Американський інститут вивчення війни припустив, що найближчими місяцями російські війська можуть поновити спроби наступальних операцій на двох основних напрямках: на північному сході України вздовж кордону Харківської та Луганської областей або Донецької області.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що РФ готує другу хвилю наступу в 2023 році.