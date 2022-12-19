Міністр оборони: Нідерланди надаватимуть Україні військову допомогу скільки потрібно

Гарантії безпеки Російської Федерації можна обговорювати лише після виведення всіх російських військ з України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на брифінгу.

"Гарантії безпеки РФ мають обговорюватися лише після того, як будуть виведені всі російські війська з України" , - зазначила Оллонгрен.

За її словами, до того, як президент РФ Володимир Путін заявить про таке рішення, говорити про будь-які гарантії для Москви немає сенсу. Вона також наголосила, що Амстердам надаватиме Києву гуманітарну, військову та політичну підтримку стільки, скільки це буде необхідним.

Раніше ми писали, що Нідерланди надали Україні військову допомогу на 987 мільйонів євро.

Раніше у грудні повідомлялося, що Нідерланди виділять Україні фінанси на відновлення енергетики на суму 20 мільйонів доларів.