Bloomberg: Країни Євросоюзу погодили обмеження цін на газ

Країни Євросоюзу досягли угоди про обмеження цін на природний газ на рівні 180 євро за МВт·год — це менше ніж $2000 за тисячу кубометрів, повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що таким чином у ЄС поклали край багатомісячним політичним суперечкам про те, чи варто втручатися в енергетичну кризу, яка може призвести до рецесії в регіоні.

Механізм корекції газового ринку, призначений для запобігання різким коливанням цін, застосовуватиметься з 15 лютого.

Нове обмеження набуде чинності лише в тому випадку, якщо різниця в ціні зі світовими цінами на скраплений природний газ перевищить 35 євро.

Щоб механізм спрацював, ціни повинні залишатися вищими за обидві стелі протягом трьох днів.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія у листопаді пропонувала обмежити максимальну ціну на газ на рівні 275 євро за МВт-годину. Пізніше Чехія, що головує в ЄС, запропонувала обмежити ціну на рівні 264 євро, також говорили про поріг у 220 євро за МВт-годину.